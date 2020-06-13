خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا

كشف كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن تجدد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد هو إشارة سلبية تدل أن الوضع قد يخرج عن السيطرة مجددا.

وجاءت تصريحات الخبير الأمريكي، انتوني فوتشي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن" حيث قال إن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.

وأضاف فوتشي قائلا: "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".

وأظهر إحصاء لرويترز ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص اليوم السبت مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند.

ويوجد حوالي 30 في المئة من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة بينما سجلت أمريكا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15 في المئة من حالات الإصابة.