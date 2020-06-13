مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: سيأتي علاج كورونا قبل الوصول إلى لقاحه

يعتقد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن علاج فيروس كورونا المستجد سيظهر قبل التوصل للقاح.

وقال فاوتشي لقناة "سي إن إن"، إن: "هناك فرصة أفضل في الوقت المناسب، لامتلاك شيء يمكن أن يساعد فيما يتعلق بالعلاجات، قبل أن تكون لدينا بالفعل القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال".

وأكد فاوتشي ثقته في دواء "ريمدسفير" الذي قالت وزارة الصحة الأمريكية إنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه.

وتابع فاوتشي "نحن نستخدم هذا الدواء حاليا مع أدوية أخرى، ونتابع أيضا أشياء مثل النقل السلبي لبلازما النقاهة. أتمنى أن يثبت العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة نجاحا".

وأضاف فاوتشي "لقد حققنا نجاحا في أمراض مثل الإيبولا. نأمل أن نتمكن من ترجمة هذا النجاح إلى فيروس كورونا. مع دخول الخريف المقبل سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو حتى منعهم من الإصابة بالمرض".

يذكر أن فاوتشي أوضح أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد هو إشارة سلبية تدل أن الوضع قد يخرج عن السيطرة مجددا.

وأظهرت إحصاءات ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المسجد حول العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص، وتوجد حوالي 30% من الإصابات أي مليوني حالة داخل الولايات المتحدة.