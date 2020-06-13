الدفاع التركية: سفن حربية تتحرك في البحر المتوسط ومقاتلات تحلق فوقها

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعه أن "سفنا حربية ومقاتلات تركية قامت بمناورات واسعة في شرق المتوسط بهدف اختبار قدراتها في القيام بعمليات المسافات الطويلة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية قولها إن "القوات أجرت، أمس الجمعة، مناورات بحرية تسمى "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بهدف اختبار قدراتها في القيام بعمليات المسافات الطويلة"، مؤكدة أن "المناورات أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية والبحرية، وتمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا".

وأضافت الدفاع التركية، أن "المناورات شاركت فيها 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية"، مؤكدة أنها استغرقت نحو 8 ساعات، فيما شملت مسارا بطول 2000 كيلومتر.

وحسب بيان الدفاع التركية، "جرى خلال المناورات التدرب على تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي، إضافة إلى تدريب مشترك جوي – بحري"، وقالت إنها تسعى بهذه المناورات إلى اختبار وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع.