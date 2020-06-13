حادثة "فلويد" ليست الأخيرة.. فيديو يوثق تعرض زعيم كندي للضرب المبرح

انتشر مقطع فيديو، يوثق قيام عناصر من الشرطة الكندية، بعملية اعقال وحشية، حيث تعرض زعيم من السكان الأصليين للضرب المبرح أمام زوجته.

من جانبه طلب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إجراء تحقيق مستقل في فيديو "صدمه" لتوقيف زعيم من السكان الأصليين بوحشية من قبل الشرطة الفدرالية، في أوج جدل حول العنصرية داخل قوات حفظ النظام. وفقا لـ "فرانس برس".

ويظهر في اللقطات التي صورتها ونشرتها الشرطة بنفسها، أحد عناصر الشرطة الفدرالية في "الدرك الملكي الكندي" يندفع باتجاه آلن آدم عند خروجه من سيارته ويلقيه أرضا بعنف ويضربه على وجهه.

وقال ترودو في لقاء مع صحافيين "شاهدنا جميعا تسجيل الفيديو القاسي لتوقيف الزعيم آدم وعلينا إلقاء الضوء على هذه المسألة".

وأضاف "أعتقد أن كل الذين شاهدوا هذا التسجيل لديهم تساؤلات جدية لذلك ندعو إلى تحقيق مستقل وشفاف لتقديم الأجوبة لهم".

ويظهر في تسجيل الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 12 دقيقة وبثته وسائل إعلام كندية عديدة، آدم وهو يجري نقاشا حادا مع شرطي أمام كازينو في مقاطعة ألبرتا بغرب البلاد، بينما يتم استجواب زوجته بشأن لوحات تسجيل السيارة التي انتهت مدتها.

وتطور النقاش قبل أن يندفع شرطي آخر باتجاه الزعيم آدم ويلقيه أرضا ويلكمه بعنف على وجهه.

وأكد ترودو "نعرف أنه ليس حادثا معزولا وأن عددا كبيرا من الكنديين السود أو من السكان الصليين لا يشعروا أنهم آمنون في مواجهة الشرطة". وأضاف "هذا غير مقبول وكحكومة علينا أن نغير ذلك".

وكان الزعيم آدم نشر الأسبوع الماضي صورا لوجهه المتورم مؤكدا أنه تعرض للضرب من قبل الشرطة عند توقيفه في العاشر من آذار/مارس الماضي.

واعترف ترودو الخميس بأن العنصرية الممنهجة تطال "كل المؤسسات" الكندية بما فيها الشرط.

وشهدت كندا خلال الأيام الماضية، مظاهرات حاشدة للتنديد بالعنصرية في سياق مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في الولايات المتحدة.