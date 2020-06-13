روحاني: الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا تراجع وما زلنا في الذروة الأولى

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن السلطات الإيرانية قد تعيد العمل بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا في حال استدعت الضرورة، منتقدا تراجع مستوى التزام المواطنين بالتدابير الصحية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات الرئيس روحاني حيث لفت على "التزام المواطنين في البلاد بالتوصيات الصحية انخفض من 80 إلى 20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة وهو أمر يبعث على القلق"، داعيا المواطنين إلى مزيد من الالتزام من أجل تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة والتصدي للوباء.

وتابع روحاني قائلا "ليس صحيحا أن فيروس كورونا يصيب المسنين ومن يعانون أمراضا رئيسية فقط، بل ان نسبة 12.6 بالمئة من الذين توفوا بسبب فيروس كورونا لم يكونوا مسنين ولا يعانون من أمراض رئيسية".

ولفت إلى أن "التزام التوصيات الصحية في المراقد المقدسة وأماكن الزيارة الدينية في قم وجمكران وري كان جيدا بنسبة 90 بالمئة، فيما هناك حاجة للمزيد من الالتزام في المرقد الرضوي في مشهد".

واستطرد روحاني قائلا "ما زلنا في الذروة الأولى لفيروس كورونا والكثير من المحافظات التي بلغت ذروة الفيروس قد تجاوزته والبعض الأخر مازال في الذروة، ومسالة الحالة البيضاء والصفراء والحمراء للمناطق والمدن ليست حالة ثابتة ومن المحتمل أن تتغير بين فترة وأخرى، ولفت إلى ان محافظتي قم وكيلان بلغتا الذروة بسرعة في البداية ومن ثم بلغت المحافظات الأخرى الذروة تدريجيا".

وكان الرئيس الإيراني قد أعلن، بوقت سابق، أن الحكومة الإيرانية ستعمل على تصنيف المدن ووسمها بثلاثة ألوان (أبيض، وأصفر، وأحمر)، وفقًا لنسب الإصابة بوباء "كوفيد-19"، فالأبيض يرمز لخلو المدينة من الفيروس، والأحمر يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة، وذلك تمهيدًا لإعادة فتح بعض المدن.