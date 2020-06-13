دولة تفاجئ مواطنيها باستخراج رفات الموتى من المقابر لإخلاء مساحة لوفيات "كورونا"

وضعت ساو باولو أكبر مدن البرازيل خطة غير تقليدية لإخلاء مساحة في مقابرها لوفيات جائحة كورونا بعد زيادة أعدادهم بشكل كبير.

وقامت السلطات البرازيلية بالحفر في المقابر وتخزين بقايا عظام الأشخاص المدفونين في الماضي في حاويات معدنية كبيرة، حيث أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة وذلك وفقا لوزارة الصحة البرازيلية.

وقالت خدمة مقابر بلدية ساو باولو، في بيان لها، إن رفات الأشخاص الذين ماتوا قبل ثلاث سنوات على الأقل سيتم استخراجها ووضعها في أكياس مرقمة، ثم تخزينها مؤقتا في 12 حاوية تخزين تم شراؤها، كما أن الحاويات ستسلم لعدة مقابر في غضون 15 يوما.

Brazil's biggest metropolis has an unorthodox plan to free up space at its graveyards during the coronavris pandemic: digging up the bones of people buried in the past and storing their bagged remains in large metal containers. https://t.co/pNIzN0KiW6 — The Associated Press (@AP) June 13, 2020

وتعد ساو باولو واحدة من أكثر مناطق كورونا انتشارا في البرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا، حيث سجلت 5480 حالة وفاة حتى يوم الخميس الماضي في المدينة التي يسكنها 12 مليون نسمة.

ووفق الأرقام المنشورة، سجلت البرازيل 909 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 828,810 في البلد الذي يقطنه 212 مليون ساكن.