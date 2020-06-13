تركيا: ضبط شخص بحوزته متفجرات كان يستعد لتنفيذ هجوم إرهابي

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على عنصر من التنظيمات المسلحة الكردية في سوريا، بعد عبوره إلى تركيا وبحوزته متفجرات.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، إن "إرهابيا عبر من مدينة عين العرب (كوباني)، السورية".

وأضاف أنه "كان يستعد لتنفيذ هجوم في تركيا"، بحسب قوله.

وأوضح صويلو أن "القوات الأمنية اعتقلت هذا الشخص في أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزته على 10 كلغ من المتفجرات".

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..



Yine dikkat, yine takip...



Teşekkürler Türk Polisi 🌹 pic.twitter.com/K9bgtviCWL — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عملية "نبع السلام" لتطهير منطقة شمالي سوريا من الإرهابيين، وتأمين عودة اللاجئين من تركيا إلى سوريا، حيث تعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحسبها تركيا ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.

واتفق بعد ذلك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان على عدة نقاط حول عملية "نبع السلام"، بعد اجتماع في سوتشي بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر، منها توقف العملية العسكرية، وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كم داخل الأراضي السوري، بالإضافة لتسيير دوريات روسية تركية مشتركة في شمالي البلاد، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا.