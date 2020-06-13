رئيس بلدية لندن يحث على تجنب هذه المنطقة بعد دعوات لتنظيم احتجاجات

حث رئيس بلدية لندن صادق خان المواطنين على الابتعاد عن وسط العاصمة البريطانية، اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع دعوات لتنظيم احتجاجات ضد العنصرية.

وقال خان، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "لدينا معلومات مخابراتية تفيد بأن مجموعات من اليمين المتطرف ستأتي إلى لندن وتقول ظاهريا إن هدفها حماية التماثيل لكننا نعتقد أن التماثيل قد تكون نقطة تفجر محتملة للعنف".

ودعا خان المواطنين لعدم المشاركة في مظاهرات خلال جائحة كورونا، بعدما وردت دلائل من الولايات المتحدة على أن من بعض من شاركوا أصيبوا بالعدوى.

وكانت السلطات غطت تماثيل شخصيات تاريخية من بينهما تمثال ونستون تشرشل بالألواح الخشبية، أمس الجمعة، قبل مظاهرات جديدة متوقعة في لندن بعد أن تصدر تمثال تشرشل الرموز المستهدفة لمجموعات مناهضة للعنصرية.

وقبل أيام تعرض تمثال تشرشل، الذي قاد بريطانيا وقت الحرب العالمية الثانية، والموجود خارج مبنى البرلمان للرش بطلاء وكتابة عبارات ورسوم جرافيتي بعد مظاهرة اتسمت بالسلمية بشكل كبير على مقتل الأمريكي جورج فلويد الأسود الأعزل بعد أن جثا ضابط أبيض من شرطة مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، إن "من السخيف والمخزي" أن يتعرض تمثال تشرشل لمحاولة الهجوم.