مخمور يطلق النار عشوائيا ويصيب 8 بجراح في ولاية أمريكية بعد منعه من دخول حانة

أفادت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، اليوم السبت، عن قيام رجل مخمور بإطلاق النار عشوائيا في منطقة سان أنطونيو، ما أسفر عن جرح 8 أشخاص.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيس إدارة الشرطة في منطقة سان أنطونيو الذي قال إن "الحادث وقع ليلة، أمس السبت، في موقف سيارات بالقرب من الحانة".

#Texas - At least 8 people shot after man denied entry into San Antonio bar, police say > https://t.co/SmKq7E4lBA pic.twitter.com/ZQNLbIdEV5 — BreakinNewz (@BreakinNewz01) June 13, 2020

وأضاف قائلا: "بدأت عملية إطلاق النار بعد أن رفض أصحاب الحانة إدخال الرجل المخمور ورفاقه، ما أثار حفيظة الرجل الذي وصل بعد ذلك بسيارة وأطلق النار في المكان بشكل عشوائي وغادر المكان".

وأشار المتحدث باسم الشرطة أن هذا الحادث أسفر عن جرح ثمانية أشخاص وقامت السلطات بفتح تحقيق بالأمر.