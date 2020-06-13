الدفاع الفرنسية تصدر بيانا بشأن احتراق إحدى غواصاتها النووية

قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن فرق الإطفاء تمكنت في وقت مبكر من اليوم السبت من إخماد حريق نشب في غواصة نووية كانت راسية في ميناء تولون الفرنسي على البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة أن السلطات استدعت نحو مئة من أفراد فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي نشب في الغواصة بيرل واستمر لنحو 14 ساعة وتمكنوا من إخماده في الساعة 00:50 اليوم السبت، بالتوقيت المحلي (2250 مساء الجمعة بتوقيت جرينتش).

وأكدت الوزارة صحة بيان سابق أفاد بأن الغواصة لم يكن على متنها مواد نووية وقت اندلاع الحريق أمس. وفقا لـ "رويترز".

A fire broke out today onboard a french navy nuclear attack submarine during maintenance at #Toulon naval base in #France - The submarine had no weapons or nuclear fuel onboard at the time & no injuries were reportedpic.twitter.com/nZ4NnSqjfW — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 12, 2020

وقالت السلطات يوم الجمعة إن الحريق لم يسفر عن إصابات ولم تكن هناك مواد نووية ولا أسلحة على متن الغواصة التي كانت راسية في حوض جاف لإجراء إصلاحات عليها.

A fire broke out today onboard a french navy nuclear attack submarine during maintenance at #Toulon naval base in #France - The submarine had no weapons or nuclear fuel onboard at the time & no injuries were reportedpic.twitter.com/nZ4NnSqjfW — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 12, 2020

وتولون هي أكبر قاعدة بحرية في فرنسا ومركز معظم أسطولها، بما في ذلك حاملة الطائرات شارل ديجول التي تعمل بالطاقة النووية والغواصات النووية والسفن الحربية الأخرى التي ترافقها في مهامها.