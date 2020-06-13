إيران تنفي ما تردد حول "اعترافات أكبر طبري"

نفت إيران، اليوم السبت، ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة عن اعترافات مزعومة نسبت للمساعد السابق لرئيس السلطة القضائية للشؤون التنفيذية، أكبر طبري.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مسؤول مطلع في جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني القول إنه "بالتزامن مع عقد جلسات محكمة النظر في اتهامات أكبر طبري المساعد السابق لرئيس السلطة القضائية للشؤون التنفيذية، يجرى تناقل أخبار تحت عنوان اعترافات ضد المسؤولين السابقين أو الحاليين في السلطة القضائية".

وأكد المسؤول زيف مثل هذه الأخبار، مشددا على أن نشر مثل هذه الشائعات يأتي بهدف حرف وعرقلة التحقيق في التهم الرئيسية لأكبر طبري، ومحاولة من يقف ورائها تهميش المحكمة.

وحذر المسؤول المطلع المتورطين بنشر هذه الشائعات والأشخاص الذين يحاولون تشويش أذهان الرأي العام، من أنه غذا ما استمروا بنهجهم هذا فسيجري حتما التصدي اللازم لهم .

ونشر موقع "العين" الإماراتي تقريرا بعنوان "عدو الصحفيين.. فضائح قاض إيراني هارب بنصف مليون يورو تظهر للعلن"، قال فيه إن محاكمة المساعد السابق لرئيس القضاء الإيراني أكبر طبري في اتهامات بالفساد بالمالي كشفت عن هروب قاض عرف بقمع عشرات الصحفيين، بعد تورطه في الحصول على رشاوى.