مدير"أف بي آي" في عهد 3 رؤساء أمريكيين وأقاله كلينتون.. وفاة وليام سيشنز

قالت وسائل إعلام أمريكية إن وليام سيشنز الذي شغل منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في ظل ثلاثة رؤساء أمريكيين والذي نال المديح لتحقيق مزيد من التنوع في المكتب لكنه أقيل بعد التحقيق معه في هفوات أخلاقية توفي أمس الجمعة عن 90 عاما.

وحسب "رويترز" قالت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى نقلا عن أسرته إنه توفي بمضاعفات مرض في القلب. وتوفي سيشنز في منزل ابنه في سان أنطونيو بولاية تكساس.

وشغل سيشنز الذي عينه الرئيس رونالد ريجان في عام 1987 ثم عمل في عهد الرئيس جورج بوش الأب وفي عهد الرئيس بيل كلينتون منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لمدة ست سنوات. لكن أسقطته هفواته الأخلاقية ومنها التهرب من سداد الضرائب وإهدار المال العام.

وأقاله كلينتون في عام 1993 بعدما لم يستقل رغم الجدل الذي أثارته الهفوات التي ارتكبها واتهامات له بضعف القيادة.