شركة أدوية توفر لأوروبا 400 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد كورونا

وأوضحت الشركة في بيان، أنها توصلت لاتفاق مع تحالف أوروبي للقاحات، تقوده ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، لتوفير 400 مليون جرعة من اللقاح المحتمل، والذي لا زال في مرحلة التطوير المعملي، للدول الأوروبية الأخرى الراغبة في المشركة في المبادرة.

وأعربت عن استعدادها للتعاون مع شركات أخرى لتعزيز طاقتها الإنتاجية وتيسير الحصول على اللقاح من دون ربح.

وأوضحت أنها سبق وتوصلت لاتفاقات لتوفير مئات الملايين من الجرعات للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

وأعلنت جامعة أوكسفورد، الشهر الماضي، بدء مرحلة ثانية من 3 مراحل لتجربة لقاح "AZD1222" على نحو 10 آلاف من المتطوعين البالغين، فيما ستبدأ تجارب أخرى متأخرة في عدد من الدول.

وتقر الشركة باحتمال عدم نجاح اللقاح ولكنها تتعهد بتسريع النشاط المعملي والمخاطرة بزيادة حجم الإنتاج.

وخلف وباء كوفيد-19 أكثر من 7.7 مليون إصابة وأكثر من 428 ألف وفاة حول العالم، بحسب الإحصاءات العالمية.