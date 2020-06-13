الخارجية الروسية: لافروف وشويغو يتوجهان إلى تركيا غدا الأحد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا غدا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.