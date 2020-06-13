لأول مرة منذ 65 عاما... كورونا يحرم ملكة بريطانيا من الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها... صور

شهدت احتفالية العيد ميلاد الرسمي لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم السبت، التخلي عن تقليد لأول مرة منذ 65 عاما، وهو إلغاء العرض العسكري الضخم المعتاد في وسط العاصمة البريطانية لندن، وذلك التزاما من الجنود بقواعد التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وبدلا من ذلك، حضرت الملكة (94 عاما) سلسلة من العروض أدتها الكتيبة الأولى في حرس ويلز بساحة قلعة وندسور، بدلا من العرض الضخم الذي كان يقام عادة احتفالا بالمناسبة، بحسب الموقع الرسمي للملكة إليزابيث على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وهذه أول مرة تظهر فيها ملكة بريطانيا في مناسبة عامة منذ فرض إجراءات الإغلاق والعزل العام في بريطانيا في أواخر مارس/ آذار.

ويضم العرض العسكري الضخم الذي تم إلغائه العام الحالي ويطلق عليه اسم "Trooping the Colour" أكثر من 1400 جندي من حرس الشرف وسلاح الفرسان على صهوة الأحصنة وعلى وقع الموسيقى العسكرية التي تعزفها فرقة مؤلفة من 400 عازف.

وظهرت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، وهي ترتدي معطفا فيروزي اللون عليه دبوس من الألماس يحمل شعار حرس ويلز واستعرضت جنودا يلتزمون بقاعدة الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم واستمعت لعزف أدته فرقة وحدة الحرس الملكي الموسيقية.

ويوم ميلاد الملكة الفعلي هو 21 أبريل/ نيسان، لكن الاحتفال رسميا بميلادها يكون في يونيو/ حزيران.

واعتمد ملوك بريطانيا في نهاية القرن الـ18 تقليد الاحتفال رسميا بأعياد ميلادهم في شهر يونيو/ حزيران للاستفادة من جودة الطقس، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكرت المصادر أن الملكة إليزابيث ستظل في قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، وسيتم تعليق فعالياتها اليومية في فصل الخريف، وتم تعليق الزيارة الرسمية التي من المقرر أن تقوم بها إلى جنوب أفريقيا فى أكتوبر/تشرين الأول المقبل. كما أُغلق قصر بكنغهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى منذ 27 عاما.