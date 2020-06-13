وكالة: إيران استعدت للانتقام من أمريكا

قالت وكالة أنباء قريبة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن إيران استعدت لاستهداف السفن التجارية الأمريكية في الخليج الشهر الماضي، في حالة اعتراض القوات الأمريكية ناقلات إيرانية كانت في طريقها لفنزويلا.

وأفادت وكالة "نور نيوز" على موقعها الإلكتروني، بأن إيران أرسلت أسطولا مؤلفا من خمس ناقلات وقود لحليفتها فنزويلا، التي تحتاج للبنزين بشدة في مايو/أيار، وقالت طهران إنها ستواصل هذه الشحنات إذا طلبت كراكاس المزيد، على الرغم من انتقاد واشنطن للتجارة بين البلدين، وكلاهما تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أنه "بعد تزايد التهديدات العسكرية ضد السفن الإيرانية المتجهة لفنزويلا، صدر أمر للقوات المسلحة الإيرانية بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية في الخليج الفارسي وخليج عمان".

وشكت إيران للأمم المتحدة، الشهر الماضي، واستدعت السفير السويسري في طهران، والذي يمثل المصالح الأمريكية في إيران، بشأن الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها واشنطن ضد الناقلات الإيرانية.

وسبق أن صرح مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة، التي لم تعرقل شحنات الناقلات الإيرانية، تفكر في فرض عقوبات على عشرات من ناقلات النفط الأجنبية الإضافية لتعاملها مع فنزويلا.