روحاني: الإنتاج يمضي للأمام والصادرات تحتل مستوى جيد

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، نمو الإنتاج في بلاده بنسبة من 10 إلى 12%، قياسا للعام الماضي.

ونقلت وكالة "إرنا" عن روحاني قوله إن "الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي شهد نموا بنسبة 10 إلى 12 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الايراني الجاري قياسا بنفس الفترة من العام الماضي".

وتابع روحاني أن "ما يبعث على الارتياح هو أن الإنتاج يمضي إلى الأمام بديمومة وحركة إلى جانب الصادرات التي تحتل اليوم مستوى جيدا".

وأضاف "لقد واجهنا مشكلة كبيرة في مجال الصادرات غير النفطية حيث تم إغلاق المنافذ الحدودية مع تصاعد كورونا، ولكن خلال الأسبوعين الأخيرين تم إعادة افتتاح معظم منافذنا الحدودية مع دول الجوار غربا وشرقا وجنوبا وشمالا".

وأشار روحاني إلى أن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كان أمرا لم يسبق له مثيل في إيران منذ نحو 150 عاما، أي منذ اجتياح الطاعون لإيران والعراق عام 1868.

وأضاف إن الانفلونزا الإسبانية انتشرت في العالم عام 1920 متسببة بوفاة 50 مليون شخص، ومنذ ذلك الوقت لم يشهد العالم حادثا مماثلا سوى انتشار فيروس كورونا الذي انطلق من آسيا إلى أوروبا ثم أمريكا وأفريقيا ليعم العالم أجمع تقريبا.