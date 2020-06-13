ساندرز يقترح اقتطاع 74 مليار دولار من ميزانية "البنتاغون" لدعم الفقراء

قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إنه يجب على حكومة بلاده إنفاق الأموال على تحسين حياة الأمريكيين، بدلا من إنفاق مئات المليارات على تصنيع الأسلحة.

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت: "بدلا من إنفاق مزيد من الأموال على أسلحة الدمار الشامل المصممة لقتل أكبر عدد ممكن من البشر، ربما يكون الأفضل أن ننفق الأموال على تحسين حياة الأمريكيين".

وقال موقع "كومون دريمز" الأمريكي، أمس الجمعة، إن ساندرز، سيناتور ولاية فيرمونت، اقترح اقتطاع 10 في المئة من ميزانية الدفاع الأمريكية، وإعادة توجيهها للاستثمار في تحسين المجتمعات التي تعاني من الفقر والإهمال منذ زمن طويل.

وتقدر ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، التي يجري مناقشتها خلال الشهر الحالي بـ 740 مليار دولار، ووفقا لمقترح ساندرز، فإنه يريد اقتطاع 74 مليار دولار من ميزانية البنتاغون.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها.

ويدعو العديد من الأمريكيين الداعمين للقضايا الاجتماعية إلى دعم الفقراء والمهمشين، بدلا من الإنفاق على إنتاج وتصنيع الأسلحة.