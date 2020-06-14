الصحة العالمية: إجمالي إصابات "كورونا" يتجاوز 7.5 مليون عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 7.5 مليون إصابة والوفيات أكثر من 423 ألف حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 7 مليون و553 ألف و182 حالة، وتوفي 423 ألف و349 مريضا بالفيروس".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.