أعلى حصيلة يومية منذ أبريل… الصين تسجل 57 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: "تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة، كما تم تسجيل 9 حالات دون أعراض، وتعافى مريضان".

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83132 حالة، وعدد حالات الوفاة 4634 حالة، وشفاء 78369 حالة،

وكانت بكين أعلنت أمس السبت عن رصد ست حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.

وتتهم السلطات الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، الصين بشكل منتظم بعدم القدرة على كبح انتشار جائحة كورونا المستجد، وإخفاء الحقائق، وردة الفعل غير المناسبة، وأعلنت السلطات الصينية مرارا أنها اتخذت منذ البداية موقفا مفتوحا ومسؤولا فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس المستجد.