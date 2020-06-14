كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه يتعين على كوريا الشمالية احترام الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين، وذلك بعد يوم من تحذير بيونغ يانغ من إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان "يتعين على الجنوب والشمال محاولة احترام جميع الاتفاقات المبرمة بين الكوريتين"، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان: "إن الحكومة تأخذ الوضع الحالي على محمل الجد".

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت على لسان رئيس جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم، جانغ غوم-تشول، يوم الجمعة، جارتها الجنوبية من أن الوقت المقبل سيكون مؤسفا للغاية ومؤلما بالنسبة لكوريا الجنوبية.

وقال غوم-تشول: "الوقت الذي يمر بدءًا من الآن سيكون مؤسفًا للغاية ومؤلمًا بالنسبة لكوريا الجنوبية"، منتقدا إرسال كوريا الجنوبية منشورات دعائية مناهضة للنظام الكوري الشمالي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود.

وأضاف جانغ في بيان له "بالنسبة لنا، الشك يتجاوز الثقة"، في إشارة إلى ما قاله المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يوم أمس في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني. كان المكتب الرئاسي قال أمس إنه سوف يضبط ويقيد بصرامة إرسال منشورات دعائية مناهضة للنظام الكوري الشمالي إلى كوريا الشمالية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية قالت يوم الثلاثاء إنها ستقطع الخطوط الساخنة مع كوريا الجنوبية بعد أيام من انتقاد سول لعدم منع المنشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى الشمال.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق منظمتين تقومان بهذه العمليات.

وتهدف الخطوط الساخنة العسكرية إلى منع وقوع صدامات عرضية بين الكوريتين، وقد تم استخدام خط الاتصال العسكري على الساحل الغربي على وجه الخصوص لإرسال الإشعارات إلى الجانب الكوري الشمالي.

يذكر أن انتقاد كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية، مستمر رغم أن كوريا الجنوبية قد عبرت عن عزمها سن قانون يحظر إرسال منشورات دعائية إلى الشمال ورفعت شكوى قضائية إلى الشرطة ضد مجموعتين للمنشقين الكوريين الشماليين، لقيامهما بإرسال منشورات، بعد أن أعلنت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال "كيم يو-جونغ"، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي يوم 4 عن بيان لها بشأن قضية إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي.