تحطم صاروخ ياباني في الجو

أفادت وكالات الأنباء أن إطلاق صاروخ MOMO لشركة Interstellar Technologies اليابانية الخاصة قد فشل.

تمكن الصاروخ من الانطلاق، لكنه تحطم في الجو.

تم تأجيل الإطلاق عدة مرات - كان سيتم في عام 2019، لكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية.

يزن الصاروخ حوالي طن، يبلغ طوله 10 أمتار، وقطره 50 سم، وتم جمع أموال الإطلاق باستخدام منصة للتمويل الجماعي.

وبحسب بعض التقديرات، فإن تكلفة المشروع لا تتجاوز 50 مليون ين (445 ألف دولار).

يذكر أنه كانت هذه المحاولة الخامسة لإطلاق الصاروخ. كما فشلت ثلاثة من عمليات الإطلاق الأربعة السابقة.