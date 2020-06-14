الشرطة الفرنسية تحتشد وسط باريس للاحتجاج ضد الحكومة...فيديو

تجمعت العشرات من سيارات الشرطة عند قوس النصر في وسط باريس يوم السبت في تحد للحكومة بعد أيام من تعهد السلطات "بعدم التسامح نهائيا" مع العنصرية بين موظفي إنفاذ القانون.

وعرض تلفزيون (بي.إف.إم) عشرات المركبات المتوقفة وهي تطلق صافرات الإنذار والأضواء الزرقاء أمام النصب التذكاري الذي شهد اضطرابات شديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 عند انطلاق شرارة احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، حسبما نقلت "رويترز".

Riot police fired tear gas and charged at pockets of protesters at an anti-racism rally in central Paris https://t.co/qNi0FGyVLf pic.twitter.com/1PmsKwKkYf — Reuters (@Reuters) June 14, 2020

وكانت الشرطة الفرنسية شاركت بالفعل في مسيرة احتجاج من شارع الشانزليزيه بباريس إلى وزارة الداخلية يوم الجمعة.

Dozens of police cars converge in Paris in defiance after authorities promise zero tolerance for racism in the police force pic.twitter.com/aqVZgcD5Wb — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 14, 2020

واجتاحت العالم موجة غضب إثر وفاة جورج فلويد وهو أمريكي من أصل إفريقي بعدما جثم شرطي أبيض بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق أثناء اعتقاله يوم 25 مايو أيار في مدينة منيابوليس الأمريكية .