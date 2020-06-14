احتجاجات وحريق واستقالة عقب "فيديو قتل جديد" صعق الأمريكيين

قالت عمدة أتلانتا الأمريكية، كيشا لانس بوتومز، إن رئيسة شرطة المدينة، إريكا شيلدز، عرضت التنحي عن منصبها، بعد ساعات من تفجر عاصفة غضب جديدة على خلفية قتل رجل من أصل أفريقي برصاص ضابط شرطة.

وحسب شبكة "سي إن إن"، "قبلت استقالة قائدة الشرطة إريكا شيلدز، بعد مقتل ريشارد بروكس (27 عاما)، واحتشد عشرات المحتجين في موقع إطلاق الرصاص جنوبي وسط المدينة".

وذكرت رئيسة بلدية أتلانتا، كيشا لانس بوتمس في مؤتمر صحفي "لا اعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا، وطالبت بإقالة الضابط على الفور"، لكنها لم تكشف بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، أمس السبت، احتجاجا على واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة أدت إلى مقتل رجل من أصل أفريقي نام في سيارته، بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل بروكس، فيما قالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من 9 دقائق، أثناء إلقاء القبض عليه.