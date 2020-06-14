سفارة أمريكية تعلق لافتة "حياة السود مهمة" تأييدا للاحتجاجات

علقت السفارة الأمريكية في سيئول لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها ونشرت صورة لها على تويتر، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكتبت السفارة، على "تويتر" مع صورة اللافتة باللونين الأبيض والأسود، تقول "السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة بلاك لايفز ماتر دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا".

주한미국대사관은 미국민들과 비통함을 함께 나누고 있으며 긍정적인 변화를 위한 평화로운 시위를 지지합니다. 대사관에 설치된 #BlackLivesMatter 배너는 인종 차별과 경찰 만행에 대한 항의이며 더욱 더 포용력 있고 정당한 사회를 향한 우리의 의지를 보여줍니다. pic.twitter.com/mWgJvgyaqE — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) June 13, 2020

​وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة، وأضاف "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة... نكتسب قوتنا من هذا التنوع".

يأتي هذا بالتزامن مع تظاهرات في عدة ولايات أمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، الأمريكي صاحب البشرة السمراء، أثناء القبض عليه.