إصابة وزير الصحة الكازاخي بفيروس كورونا

أفاد وزير الصحة الكازاخي، يلجان بيرتانوف، اليوم الأحد، بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد وأن تم نقله إلى المستشفى.

وكتب بيرتانوف، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " أيها الأصدقاء للأسف، أنا مضطر للإبلاغ عن أنباء غير سارة، بأن آخر اختبار لي على فيروس كورونا، أظهر نتائج إيجابية. لسوء الحظ، إنه ليست إصابة بدون أعراض، لذلك تم إدخالي إلى مستشفى للأمراض المعدية".

وأشار إلى أنه اتبع إجراءات صحية صارمة، ولكن هناك دائما مخاطر.

وأضاف: "هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعملون، ولا يمكنهم العمل عن بعد. في الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في عدد من المناطق، بما في ذلك بين رجال الأعمال وموظفي المؤسسات والأطباء والموظفين الحكوميين والعاملين في وسائل الإعلام".

وتابع:"يعمل العديد من مواطنينا الآن بشكل مكثف لحل المشاكل المتعلقة بآثار الأزمة العالمية والوباء في كازاخستان، وكثيرا ما نحتاج إلى اجتماعات شخصية، ورحلات إلى المناطق، لذلك نحن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".