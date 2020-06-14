انفجار بمصنع هوندا للسيارات في اليابان

هز انفجار مصنعًا لشركة تصنيع سيارات هوندا موتورز في محافظة "مي" وسط اليابان، مما أدى إلى إصابة عاملين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأحد نقلاً عن الشرطة المحلية.

طوكيو - سبوتنيك. واندلع الحريق في حوالي الساعة 09:15 صباحا بالتوقيت المحلي (00:15 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو، بالقرب من لوحة توزيع الطاقة الكهربائية في مصنع سوزوكا هوندا.

وقالت وسائل الإعلام إن المصابين كانوا يشغلون لوحة التوزيع لمعرفة ما إذا كان هناك تدفق للتيار. وتم نقلهم إلى المستشفيات مصابين بحروق في الجزء العلوي من الجسم والوجه.

وبحسب كيودو، فإن أسباب الحادث قيد التحقيق.