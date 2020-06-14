سلمى حايك تنضم لحملة البحث عن جندية أمريكية مختفية

انضمت الممثلة سلمى حايك المكسيكية الأمريكية، ذات الأصول اللبنانية، لحملة البحث عن الجندية في الجيش الأمريكي فانيسا غيلين.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن حايك شاركت العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية للبحث عن غيلين كما تعهدت بنشر صور الجندية المفقودة يوميا إلى أن يتم الاستدلال على مكانها.

View this post on Instagram @findvanessaguillen A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jun 12, 2020 at 5:06pm PDT

وشاركت حايك في منشورها الأول مع متابعيها صورة للفتاة المفقودة كتب عليها "أعيدوا فانيسا"، بينما أظهرت الصورة الثانية رسالة مكتوبة بالأبيض والأسود تطالب بعودة فانيسا سالمة.

وكانت غيلين قد اختفت من قاعدة عسكرية بولاية تكساس الأمريكية، وبحسب بيان للجيش الأمريكي شوهدت فانيسا آخر مرة في ساحة انتظار السيارات المخصصة لفوج سلاح الفرسان الثالث التابع لوحدة سلاح المهندسين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يعرض الجيش الأمريكي مكافأة قدرها 15 ألف دولار لمن يقدم "معلومات موثوقة تفيد بمكان فانيسا"، التي تبلغ من العمر 20 عاماً