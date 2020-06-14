الخارجية التركية: تأجيل المباحثات مع روسيا إلى وقت لاحق

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن المباحثات الروسية – التركية على مستوى وزراء الخارجية، التي كانت مقررة اليوم تأجلت إلى وقت لاحق، عقب اتصال هاتفي جرى بين وزيري الخارجية التركي والروسي، مولود تشاوش أوغلو، وسيرغي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأحد "خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها وزيرنا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم، تقرر أن الاتصالات والمفاوضات ستتم بين نائبي وزراء البلدين في الفترة المقبلة، وستجري المحادثات بين الوزيرين في وقت لاحق".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا غدا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان الخارجية المنشور يوم أمس: "بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو 2020 على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكدا من جديد التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة.