الخارجية الروسية: تأجيل المباحثات بين موسكو وأنقرة إلى وقت لاحق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المباحثات الروسية – التركية على مستوى وزراء الخارجية، التي كانت مقررة اليوم تأجلت إلى وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأحد "تقرر أن المحادثات ستجري بين الوزيرين في وقت لاحق".

وأضاف البيان "وزارتا الخارجية والدفاع تعملان نيابة عن رئيسي البلدين بنشاط من أجل التسوية الليبية وأنه سيتم تحديد وقت الاجتماع لاحقا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، يوم أمس السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا غدا الأحد، على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان الخارجية المنشور يوم أمس: "بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو/حزيران 2020 على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكدا من جديد التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة.