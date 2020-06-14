مقتل جنديين من الأمم المتحدة في مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، اليوم الأحد، مقتل جنديين من قوات البعثة بهجوم مسلح وقع أمس في شمال شرق مدينة غاو.

وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إن هجوما "استهدف قافلة إمدادات بشمال مالي أمس السبت في بلدية تاركينت، شمال شرق مدينة غاو، أودى بحياة اثنين من أفراد البعثة".

وأدان رئيس البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، محمد صالح النظيف، "الأعمال الجبانة التي تهدف إلى وقف عمليات البعثة في مالي".

#Mali: Deux Casques bleus tués hier lors d'une attaque. Condamnation du chef de la MINUSMA Mahamat Saleh Annadif. https://t.co/YSuWNYv3uP pic.twitter.com/nlbTjlxQpn — MINUSMA (@UN_MINUSMA) June 14, 2020

​وقال "الجنديان ماتا في خدمة السلام في مالي".

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).