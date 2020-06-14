الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ شهرين

سجلت الصين 57 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 38 من الإصابات العديدة وقعت محليا، وإن 36 منها في العاصمة بكين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وكانت السلطات قد أعادت فرض قيود الإغلاق في بعض مناطق العاصمة، أمس السبت، بعد اكتشاف عشرات الإصابات الجديدة، التي يعتقد أنها مرتبطة بالعديد من الأسواق المحلية، التي أغلقتها السلطات.

وفرضت السلطات عزلا على 11 مجمعا سكنيا، مع السماح للمقيمين فيها فقط بالخروج لشراء المواد الأساسية.

ووفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الصين، حتى الآن، 84 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، و4638 وفاة.