لاعبو فريق كرة القدم الأمريكي يركعون خلال النشيد الوطني وترامب يرد

قام لاعبو فريق كرة القدم الأمريكي بـ"الركوع" خلال النشيد الوطني الأمريكي كاعتراض سلمي على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

ومن جانبه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا التصرف بنشره تغريدة على "تويتر" أعلن فيها رفضه تشجيع فريق كرة القدم الأمريكي.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

​وجاء في التغريدة : "لن أشاهد مبارياتهم بعد الآن!".

وتتواصل المظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على إثر توقيفه من قبل الشرطة.