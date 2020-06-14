أردوغان يدعو إلى تبني "النظام الاقتصادي الإسلامي"... فيديو

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تطبيق "النظام الاقتصادي الإسلامي"، الرافض لنظام "الربح والفائدة"، لافتًا إلى أن "المصارف الإسلامية" هي التي نجت خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة جراء جائحة كورونا.

وقال أردوغان، في كلمة خلال المؤتمر الدولي للاقتصاد والتمويل الإسلامي، اليوم الأحد "ندعو لتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الرافض لنظام الفائدة"، مضيفًا "ندعو إلى الشراكة كي يكون النظام الأوحد للاقتصاد".

وأكد أن "المصارف الإسلامية التي تعتمد على الربح والخسارة المشتركة لجميع عملائها، وعلى مدار أعوام، وخلال الأزمة الحالية تمكنت من النجاة، ولفتت انتباه العالم إليها".

وتابع "حجم رأس المال في البنوك التي تعتمد نظام الشراكة قرابة 320 مليار ليرة تركية، من ضمنها مصرفي زراعات، ووقف، بالإضافة إلى زيادة المؤسسات العاملة بهذا القطاع".

وأردف "نتمنى أن تكون إسطنبول العاصمة الاقتصادية للعالم".