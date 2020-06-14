الهند تقرر تخصيص 500 عربة قطار لمواجهة كورونا

قالت الحكومة الاتحادية في الهند، اليوم الأحد، إنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا، بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وقال وزير الداخلية الهندية، أميت شاه، على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى ثمانية آلاف سرير.

दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेल्वे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है।



इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लेस होंगे। — Amit Shah (@AmitShah) June 14, 2020

​وأضافت أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

ويذكر أن الهند هي رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد. وسجلت اليوم الأحد قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.