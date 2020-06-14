بعد إصابة أحد موظفيه... هل أصيب الرئيس الإسرائيلي بفيروس كورونا؟

ذكرت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأحد، أنه تم تعليق العمل بمنزل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بالقدس المحتلة، بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الأحد، بأن أحد الموظفين أو العاملين في منزل الرئيس الإسرائيلي قد أصيب بفيروس كورونا، وإرسال 10 آخرين للعزل الصحي المنزلي، ما تم وقف العمل في منزل رؤوفين ريفلين نفسه.

עדכון מדוברות בית הנשיא:

על פי הנחיית משרד הבריאות נשיא המדינה לא ידרש לבידוד בשלב זה.

בשעות אלה מתבצע מיפוי של כלל העובדים שבאו במגע עם העובד שחלה, בהמשך להנחיית הרופאה המחוזית של משרד הבריאות, ד"ר חן זמיר-שטיין, ובהתייעצות עימה. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) June 13, 2020

وأكدت الصحيفة العبرية أنه لم يطلب من الرئيس الإسرائيلي الخضوع للحجر الصحي خلال هذه المرحلة، بدعوى أن الموظف المصاب لا يعمل ضمن الدائرة القريبة منه بشكل شخصي.

وفي السياق ذاته، أعلنت قناة عبرية أمس السبت، إصابة 3 عناصر الأمن الخاصين برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا، دون إصابة نتنياهو نفسه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 430 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.