إيران تتهكم على ترامب

تهكم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن شعار "القانون والنظم".

وقال موسوي متهكما متسائلا: كيف يمكن للإدارة الأمريكية المدمنة على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، أن تتوقع من شعبها أن يصدق شعار "القانون والنظم".

How in the world does the US regime being addicted to the infringement of international laws and norms expect ordinary Americans to believe the call for "law and order" ?! pic.twitter.com/XBzw2pq4SN — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) June 14, 2020

ونشر عباس موسوي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، شكك من خلالها في مصداقية دعوة حكومة ترامب لإقرار "النظم والقانون"، بدعوى أن أمريكا اعتادت على انتهاك القوانين والضوابط الدولية، في وقت يطلب ترامب من شعبه الامتثال إلى "النظم والقانون".

ووصف موسوي نقض القوانين الدولية من جانب الإدارة الأمريكية بأنه مؤشر على عدم ترحيب الشعب في هذا البلد بشعار "النظم والقانون" الذي أطلقته إدارة ترامب.

وأرفق عباس موسوي فقرة من صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" الأمريكية، تتحدث عن دعوة ترامب بالحفاظ على النظم والقوانين.