زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شرق تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.

وقالت الشرطة التركية على "تويتر"، أن الزلزال تم رصده في منطقة كارليوف بولاية بينغول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية شعر بها سكان الولاية المجاورة.

Geçmiş olsun Bingöl... Her zaman olduğu gibi milletimizin yanındayız🇹🇷 pic.twitter.com/zoWqjKhU87 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 14, 2020

بدوره، قال المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل أن قوة الزلزال شرق تركيا بلغت 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدره يقع فى عمق 5 كيلومترات.