لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر... حديقة الحيوان في لندن تستقبل زوارها

تستعد حديقة حيوان لندن لاستقبال زوارها يوم غد الاثنين، لأول مرة منذ إغلاقها في شهر مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات العزل بأنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز" أقام العاملون احتفالا صغيرا لحيوانات الغوريلا بمناسبة استئناف العمل، وعمت أجواء الفرح الحديقة الواقعة في متنزه ريجنت وحظيت حيوانات الغوريلا بمعاملة خاصة مع تلقيها المكسرات والبروكلي وتهيأت في منازلها وسط الأشجار استعدادا لاستقبال الزائرين.

وقال دانيل سيموندس قائد فريق الرئيسيات في حديقة الحيوان: "بالطبع الحيوانات افتقدت الزائرين، كانت حيوانات الغوريلا تبحث عن الناس وتتوق للتواصل معهم".

وأضاف: "تكيفوا على حقيقة أن الناس توقفوا عن المجيء لكن في المقابل أنا متأكد من أن الحيوانات ستسعد عندما يأتي الكثير من الزائرين أصحاب الوجوه الودودة غدا".

وتقول الحديقة إن تاريخها يرجع إلى نحو 200 عام مما يجعلها أقدم حديقة حيوان علمية بالعالم، وهي تغلق عادة مرة واحدة في العام في عطلة رأس السنة.