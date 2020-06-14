بايدن: نواجه أعظم تحد في تاريخ أمريكا

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، إن بلاده تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وأن الرئيس الحالي دونالد ترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "في الوقت الحالي، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم التحديات عبر تاريخ الأمة الأمريكية"، مضيفا: "أصبح واضحا أن ترامب، لا يرقى إلى مستوى مسؤولية المنصب الذي يشغله".

وتابع: "نريد أن يكون لدينا قائد في هذا الوقت".

ويواجه ترامب، الرئيس الجمهوري، انتقادات حادة من السيناتور جو بايدن، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن ترامب، الذي يأمل في الحصول على فترة رئاسية ثانية، لم يدر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالصورة الصحيحة.

We’re facing some of the greatest challenges in our nation’s history — and it’s clear Donald Trump isn’t up for the job.



We need real leadership, right now. — Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها مليوني مصاب وأكثر من 115 ألف حالة وفاة.