بايدن: نواجه أعظم تحد في تاريخ أمريكا

وتابع: "نريد أن يكون لدينا قائد في هذا الوقت".
ويواجه ترامب، الرئيس الجمهوري، انتقادات حادة من السيناتور جو بايدن، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويعتبر بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن ترامب، الذي يأمل في الحصول على فترة رئاسية ثانية، لم يدر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالصورة الصحيحة.
We’re facing some of the greatest challenges in our nation’s history — and it’s clear Donald Trump isn’t up for the job.— Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2020
We need real leadership, right now.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها مليوني مصاب وأكثر من 115 ألف حالة وفاة.
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