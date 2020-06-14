ترامب يعلق على مزاعم سوء حالته الصحية

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، على التقارير التي تناولت وضعه الصحي، بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية بتدهور حالته الصحية.

وظهر في مقطع فيديو حفل تسليم شهادات في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية يستخدم كلتا يديه ليتناول كوب الماء.

كما شوهد وهو من على المنصة التي ألقى عليها الخطاب بخطوات بطيئة جدا وحذرة، مما جعل بعض وسائل الإعلام تتكهن حول صحة الرئيس الأمريكي، وفقا لموقع "نيوز ويك".

وفي هذا الصدد، رد الرئيس الأمريكي على تلك التكهنات قائلا، " "كان السلالم التي نزلت عليها بعد خطابي في ويست بوينت طويلة جدا ومنحدرة، وليس لها سور جاني، والأهم من ذلك إن الممر كان زلقا للغاية".

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

وأضاف ترامب أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام الذي يتصيد الأخطاء فرصة للسخرية منه، حسب قوله.

واختتم الرئيس الأمريكي، أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر راكضا (في إشارة منه إلى صحته الجيدة).

Trump struggling to drink water and walk down a ramp is as much a story of right wing hypocrisy as it is about Trump himself. If Biden did this, it would be a week of Fox News and OAN agit-trash about "BiDeN DeMeNtiA!" https://t.co/Xh096CQfSo — David Pakman (@dpakman) June 14, 2020

وكان هاشتاغ تصدر تويتر في الولايات المتحدة علق فيه المغردون على حالة الرئيس الصحية، ما جعل الرئيس الأمريكي يرد على تلك المزاعم.