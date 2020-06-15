بكين تتجه لكارثة إصابات وأمريكا تحقق أدنى حصيلة وفيات بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إنها سجلت 49 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على مدار أربع وعشرين ساعة مقابل 57 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 39 من الحالات الجديدة المؤكدة التقطت العدوى داخل البلاد.



وقالت اللجنة، إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج مقابل 19 حالة في اليوم السابق، مضيفة أنها رصدت أيضا 18 حالة بدون أعراض مقابل تسع حالات في اليوم السابق، وفقا لرويترز.

كانت العاصمة بكين ، فرضت عمليات الإغلاق على أجزاء محدودة من المدينة تضم 11 عقارا سكنيا بالقرب من السوق الذي يزود المدينة بمعظم المنتجات الطازجة الذي تفشى فيه الفيروس بالعاصمة.

وقال مسؤولون إنهم يخططون لإجراء اختبارات فيروس كورونا على 46 ألف شخص في المنطقة المحيطة بالسوق وأنشأوا 24 معمل اختبار.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى ،83181 بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

أقل حصيلة وفيات

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، والتي تعد الحصيلة الأدنى منذ أسابيع.

والولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات بأكثر من 117 ألف حالة وفاة، وكذلك الإصابات بعدما وصل الإجمالي إلى أكثر من مليونين و100 ألف حالة، وفق بيانات الجامعة.