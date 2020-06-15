مصرع وإصابة أكثر من 400 من أفراد القوات الأفغانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، يوم الأحد، أن حركة "طالبان" قتلت أو أصابت أكثر من 400 من أفراد القوات الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، متهمة الحركة بتصعيد هجماتها قبيل محادثات السلام المتوقعة.

وكانت حركة طالبان، قد أعلنت عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في 24 مايو بمناسبة عيد الفطر، لكن المسؤولين اتهموها بتصعيد الهجمات خلال الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، "الأسبوع الماضي نفذت طالبان 222 هجوما على قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 422 عنصرا"، وفقا لوسائل إعلام أفغانية.

Government: Taliban conducted hundreds of attacks on Afghan forces in last week

KABUL: (AIP): Taliban misused ceasefire and reduction in violence and carried out 222 attacks on Afghan forces in the past seven days, the National Security Council of Afghanistan announced on... — Afghan Islamic Press (@aip_news) June 14, 2020

كما اتهم طالبان باستهداف علماء الدين في محاولة لممارسة "ضغط نفسي" على الحكومة الأفغانية.

أفرجت حركة طالبان، نهاية مايو/ أيار الماضي، عن دفعة جديدة من أسرى القوات الحكومية الأفغانية، ضمن ترتيبات اتفاق السلام الموقع مع الولايات المتحدة والممهد لمفاوضات سلام مع كابول.

​ فيما أعلنت السلطات الإفراج عن نحو 3000 سجين من "طالبان"، وتعتزم إطلاق سراح 2000 آخرين على النحو المنصوص عليه في الاتفاق مع الولايات المتحدة.