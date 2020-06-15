شابة آسيوية تتعرض لإهانات عنصرية من قبل مسنة أمريكية في حديقة عامة...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشابة من أصول آسيوية وهي تمارس الرياضة في حديقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الوقت الذي انهالت فيه سيدة مسنّة بكلمات عنصرية على الشابة.

الشابة من أصول فلبينية كانت تمارس الرياضة في حديقة عامة في ولاية كاليفورنيا في يوم مشمس، حيث كانت تجري بعض التمارين على أحد السالم.

واقتربت منها سيدة أمريكية مسنة وبدأت معها بحديث شابته الكثير من الكلمات العنصرية بحق الشابة.

هددت المسنة الشابة الفلبينية بالطرد من قبل عائلتها في حال شاهدتها في المكان، لترد الشابة، قائلة: "ماذا فعلت؟".اتهمتها السيدة المسنة بأنها قد حجزت جميع السلالم بتمارينها الرياضية، لتجيب الشابة بأن السلالم موجودة في كل مكان.

ردّت السيدة المسنة بالطلب من الفتاة بالذهاب إلى الصالة الرياضية، والخروج من الولاية والعودة للبلد الآسيوي الذي تنتمي له، قائلة: "هذا ليس مكانك وليس منزلك لا نريدكم هنا، سوف تنشري ذلك على فيسبوك، أتمنى أن تفعلي ذلك، لأن الجميع سيرى من الآن وصاعدا".

#NEW: Mayor of @Torrance responds to a racist incident at a local park going viral tonight.



“The Torrance Police Department is investigating and will determine the appropriate course of action... Conduct like that displayed on the video cannot be tolerated.” - Patrick Furey pic.twitter.com/YZmIPp9JCD — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) June 11, 2020

ووصفت المسنة الشابة بالمراهقة المريضة، قائلة: "من يرتدي الأسود تحت شمس كاليفورنيا؟ هل أنت حمقاء".

بعدها غادرت السيدة المسنة الموقع.

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد مظاهرات كبيرة ضد العنصرية في عدد من الولايات تنديدا بمقتل مواطن من البشرة السوداء على يد عناصر من الشرطة.