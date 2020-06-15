إيران تكشف مفاجأة في تقرير "قصف أرامكو" وتوجه نصيحة إلى السعودیة

علقِ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، على التقریر الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش حول ملف أرامكو والمزاعم الواردة في التقرير ضد إيران.

وقال موسوي، في مؤتمر صحفي: "نعتبر هذا التقرير ومزاعمه لا أساس لها ونعتقد أنه يستند إلى ضغوط مارستها الولايات المتحدة والنظام السعودي. لا یوجد دلیل أو وثيقة تدعم الادعاءات، وقد أعدوا تقريرا یعتمد علی مجموعة من المعلومات والضغوط المفروضة. ننصح السعودية بالكف عن الأوهام"، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأضاف: "من المؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة تقدم تقريرا لا أساس له ويتعرضان لضغوط من قبل بعض الدول ویؤیدان ویقدمان تقارير لا أساس لها، وأن عليهم الالتفات إلى أن المنظمات الدولية باتت رهينة لدى الولايات المتحدة لأعوام".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في تقرير له يوم الخميس الماضي أن صواريخ كروز التي هجومت بها منشأتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

إلا أن البعثة الإیرانية في الأمم المتحدة، قالت إن "تقرير أمانة المنظمة جاء بموجب ضغوط ما سمته "البترودولار"، وأن دوافع سياسية تقف وراءه، واصفة إياه بأنه يتسم بـ"عدم دقة" ويحتوي "تناقضات جادة"، كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه "لا أساس لمزاعم إيرانية منشأ الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو في السعودية".

وكانت هجمات منشآت أرامكو السعودية قد وقعت العام الماضي على منشأتي بقيق وهجرة خرَيص بالمنطقة الشرقية بالمملكة وهي هجمتان شنتا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز، استهدفت معملين تابعين للشركة أحدهما يعد أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، الهجوم، إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".