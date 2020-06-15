الحرس الثوري الإيراني يعلن عن "صواريخ دقيقة تقلب المعادلة رأسا على عقب"

أكد الحرس الثوري الإيراني أن "العلماء الإيرانيين الشباب والمتخصصين عملوا بإخلاص وحازوا خلال مدة قصيرة على تقنية الصواريخ ذات الاستهداف النقطي".

وقال قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، إن "الروح الجهادية بمثابة العنصر الرئيسي في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي في قطاع صناعة الصواريخ بالبلاد"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "لقد عمل علماؤنا الشباب والمتخصصون بإخلاص وحازوا، خلال أمد قصير، على تقنية الصواريخ ذات الاستهداف النقطي"، مشيرا إلى خصائص تطور قطاع الصناعات الدفاعية.

وخاطب قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بقية الله: قائلا":إن "الجمع بين أقسام التخصصات في قطاع الصناعات الدفاعية ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة وتستطيعون إزالة العقبات وكسر القيود المفروضة على التقدم والتنمية من خلال الانخراط في مختلف القطاعات التخصصية ذات الصلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأسبوع الماضي، عن تمكن منظومتي "طبس" و"مرصاد" من تدمير الأهداف الجوية بنجاح تام.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "في ثاني أيام "مناورات الولاية 97" المشتركة للدفاع الجوي بين وحدات حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصابت صواريخ أرض جو من طراز "شلمجة" الأهداف الافتراضية للعدو وتم تدميرها بالكامل". واختبرت منظومة "طبس" الصاروخية المتوسطة المدى التابعة لوحدات جو فضاء للحرس الثوري كذلك جاهزيتها خلال المناورات عبر عملية إطلاق صواريخ نحو الأهداف، مما أدى إلى تدمير أهداف العدو الافتراضي.