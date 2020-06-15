مقتل فتاة في إطلاق نار خلال حفلة تخرج في الولايات المتحدة 

أفادت الشرطة الأمريكية بمقتل فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نارعلى طلاب خلال حفلة تخرج في مدينة برونكس في ولاية نيويورك الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وقع الحادث مساء يوم الجمعة الماضي، في حفل تخرج جمع نحو 150 شابا حيث قام رجلان مجهولان باطلاق النار ثم ركبا سيارة "بي إم دبليو" ولاذا بالفرار.

— New York Daily News (@NYDailyNews) June 14, 2020

​وبحسب الصحيفة، توفيت فتاة أمريكية من أصل أفريقي تبلغ من العمر 19 عامًا على الفور بعد إصابتها بخمس طلقات نارية.

وأصيب شاب عمره 24 سنة واثنين من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية أرقاما مرعبة بسبب الحق الأمريكي في امتلاك المدنيين للسلاح، وفي 2019 وحده سجلت أمريكا نتيجة للجرائم والحوادث بالأسلحة النارية، مصرع 8.837 شخصا، وإصابة 17.501.