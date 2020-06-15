وزير الخارجية التركي: نواصل العمل مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أنه سيتم عقد القمة على مستوى وزار الخارجية مع روسيا بعد أن تتضح بنود وقف إطلاق النار في ليبيا مشيرا إلى أنه لا خلافات بشأن المبادئ الأساسية في تلك القضية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة خلال لقاء مع نظيره الإيراني جواد ظريف: "نواصل العمل مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا"، مضيفًا "ليس لدينا خلافات مع روسيا بشأن المبادئ الأساسية".

وأضاف أوغلو: "سنعقد قمة الوزراء بعد أن تتضح بنود وقف إطلاق النار، وأجريت اتصالين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وقررنا معا تأجيل قمة الوزراء، والتقييمات حول تأجيل القمة بسبب وجود أزمة بين البلدين غير صحيحة".

يتبع..