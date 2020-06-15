"الدولية للطاقة الذرية": نراقب البرنامج النووي لكوريا الشمالية عبر الأقمار الصناعية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تشرف على البرنامج النووي لكوريا الشمالية باستخدام صور الأقمار الصناعية ومصادر المعلومات المفتوحة.

فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي، خلال كلمته أمام مجلس حكماء الوكالة، اليوم الاثنين: "تواصل الوكالة رصد البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية باستخدام المصادر المفتوحة للمعلومات وصور الأقمار الصناعية، وما زلنا على استعداد للعب دور هام في مراقبة البرنامج النووي لكوريا الشمالية إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدان المعنية".

ودعا المدير العام كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، والتعاون السريع مع الوكالة ، وحل جميع القضايا بما في ذلك تلك التي ظهرت أثناء غياب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أعلن في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، خلال جلسة اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم إنهاء سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستقدم قريباً أسلحة استراتيجية جديدة، مؤكدا أن بلاده لن تمتثل من جانب واحد لحظر التجارب النووية حتى تتخذ الولايات المتحدة تدابير الاستجابة، بحسب تقرير كيم جونغ- أون، في الجلسة العامة لحزب العمال الكوري.

وبدوره أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ- أون.