إيطاليا: حكومات أوروبية تدفع 750 مليون يورو مقابل لقاح لـ"كوفيد-19"

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا ستدفع 750 مليون يورو (843.1 مليون دولار) لشراء 300 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره شركة أسترازينيكا لمرض كوفيد-19، وذلك ضمن صفقة أوروبية لتأمين الإمدادات من هذا اللقاح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث إن الدول أمامها أيضا خيار شراء 100 مليون جرعة إضافية. وستدفع إيطاليا للجزء الذي ستبرمه من الصفقة نحو 185 مليون يورو مقابل 75 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولذا، فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، منذ 10 مارس/ آذار الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الشهر الماضي، إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، وإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 يونيو/ حزيران، فيما يعاد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من ذات الشهر.

وقال كونتي إن "المرحلة الأولى من إجراءات تخفيف الإغلاق آتت ثمارها، مما يمكن من المضي قدما بثقة وبحس من المسؤولية".